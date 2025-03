LA SICILIA: “Catania, lavoro proficuo di Biagianti e Russo. Primavera già qualificata ai playoff”

“I ragazzini del Catania vanno avanti con regolarità. La Primavera 3 allenata da Marco Biagianti – che dopo essere stato un calciatore simbolo anche in Serie A si conferma allenatore di ottime prospettive – ha conquistato con due turni di anticipo l’accesso ai playoff per salire di livello (Primavera 2)”, riporta La Sicilia.

“Il lavoro del responsabile del vivaio Orazio Russo e dello stesso Biagianti ha prodotto, al primo anno di attività in questa categoria, ottimi risultati: 33 punti e secondo posto in condominio con il Gubbio, 9 vittorie, 6 pareggi, 3 sole sconfitte il cammino. Il Catania ha anche il secondo miglior attacco del girone Sud con 38 gol realizzati”, si legge. Inoltre molti dei giocatori in organico “vivono o hanno vissuto l’esperienza in prima squadra e continuano a fare la spola: Butano, Forti, Allegra, Corallo, capitan Privitera (9 reti), Allegra, Doni, D’Emilio alcuni dei ragazzi che hanno vissuto l’esperienza in Serie C”.

