LA SICILIA: “Catania, Lunetta personaggio chiave a Trapani”

“Tre ‘poltrone’ per un solo giocatore. Stavolta le ipotesi di formazione sono tutte all’incontrario. Il personaggio chiave è Gabriel Lunetta che il tecnico Mimmo Toscano potrebbe schierare in tre zone differenti del campo”, riporta La Sicilia in vista di Trapani-Catania. “Le strategie che portano alla gara mettono più che mai al centro delle attenzioni il versatile calciatore milanese. Lunetta potrebbe giocare da falso 9, da esterno di centrocampo o da trequartista. Deciderà l’allenatore poche ore prima del via tenendo viva ogni soluzione anche per quel senso di pretattica che anima le vigilie di chi dovrà poi guidare il gruppo”, si legge.

Se non giocherà Lunetta falso 9, spazio a Montalto oppure De Paoli al centro dell’attacco. L’intento del Catania, in ogni caso, è quello di “mettere sotto pressione la fase di non possesso e schiacciare i granata sulla trequarti per avere la padronanza del gioco”, evidenzia il quotidiano. Lunetta, al di là del ruolo che ricoprirà, può essere il trascinatore della squadra rossazzurra.

