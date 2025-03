LA SICILIA: “Catania, ora sei finali per riscrivere un destino più luminoso. A Messina non sarà una passeggiata”

“Domenica comincerà per De Rose e compagni un nuovo campionato, sei gare prima della fine della stagione regolare che possono ancora ridisegnare la classifica e le ambizioni catanesi. Sei finali per riscrivere un destino più luminoso”, riporta La Sicilia. L’allenatore del Catania Mimmo Toscano “è uomo d’esperienza e vuole andarci cauto”. Fondamentale “andare per gradi. Ora più che mai pensare partita per partita. Il Messina è il primo scoglio. E non sarà proprio una passeggiata, visto che la squadra giallorossa è viva e lo ha dimostrato anche pareggiando in rimonta a Cava de’ Tirreni mercoledì sera grazie alla tripletta di Luciani“, si legge.

A proposito del derby siciliano: “Chi credeva che le difficoltà economiche che stanno riguardando il club messinese potessero distogliere l’attenzione dei calciatori dal campo si sbagliava. Potrebbero arrivare altre penalizzazioni in classifica, ma i giocatori avranno tutta la voglia di dimostrare che non hanno nulla da perdere e daranno tutto fino alla fine”. In riva allo Stretto il match di domenica, tra l’altro, è considerato “l’appuntamento dell’anno. La partita dell’orgoglio messinese”.

