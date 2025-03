LA SICILIA – De Paoli: “Ogni giorno voglio alzare l’asticella. Possiamo dare ancora tanto. Sono entusiasta di Catania, gruppo molto positivo”

Il neo acquisto del Catania Andrea De Paoli concede un’intervista al quotidiano La Sicilia parlando dell’impatto avuto con la squadra rossazzurra e delle ambizioni da qui al termine della stagione:

“I risultati aiutano a tenere alto l’umore all’interno del gruppo, noi continueremo a lavorare con il massimo entusiasmo per il bene di questi colori, crediamo di poter ancora dare tanto. Vogliamo arrivare ai playoff al meglio possibile, dunque da qui alla fine della stagione regolare saranno tutte finali, poi una volta agli spareggi giocheremo sapendo che quelle gare rappresentano per noi una grande possibilità per chiudere alla grande”.

“L’inizio è stato molto positivo, il gol a Monopoli è stata una grande gioia. Un impatto con il mondo Catania quasi inaspettato ma ero molto fiducioso che potesse andare bene. Ora sono in condizione e credo di poter dare ancora tanto alla squadra. Ho sposato con grande entusiasmo il progetto perchè Catania è la piazza più importante del campionato, con una storia incredibile“.

“Il gruppo? Ho trovato una realtà molto positiva e devo dire che i buoni risultati hanno fatto in modo che il mio inserimento in squadra fosse molto sereno. Mi trovo bene con tutti, il gruppo è composto da ragazzi molto perbene. Raimo, Quaini, Ierardi e Gega già li conoscevo e forse anche grazie a loro l’ambientamento è stato rapido. In allenamento c’è grande feeling con tutti i compagni”.

“Il reparto avanzato? E’ molto forte e completo. Le qualità di Inglese sono evidenti, è forte, per noi è importante. Giocare al suo fianco è semplice perchè dà una grossa mano a tutti, ma è stato lo stesso quando ho giocato con Montalto ad Altamura. Ognuno di noi ha caratteristiche e tutti danno qualcosa in più alla squadra”.

“Le mie caratteristiche? Sono più una seconda punta ma amo legare il gioco, stare spalle alla porta, venire incontro e attaccare la profondità. Ogni giorno voglio elevare l’asticella, migliorare partita dopo partita e far crescere lo score di gol e assist. Ma io metto la squadra prima di tutto, e non è retorica”.

