LA SICILIA – Di Tacchio: “A Trapani per vincere e dare continuità. Il pubblico di Catania mi trasmette una carica fuori dal comune”

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il centrocampista Francesco Di Tacchio ha indossato le casacche di squadre come Virtus Entella, Pisa, Avellino, Salernitana, Ternana e Ascoli. In questa stagione è ripartito da Catania. Ecco un estratto dell’intervista che Di Tacchio ha rilasciato a La Sicilia:

“Gli infortuni fanno parte di questo sport. Ed è stata dura essere lontano dai compagni e dal campo. Li ringrazio per l’apporto che mi hanno dato sempre. Sono felice di essere tornato, ora voglio dare un aiuto alla squadra. Le sensazioni in vista del finale di stagione sono positive, perchè comunque il fatto di aver recuperato quasi tutti è un buon segno. Quest’anno ci è mancata continuità ma nel finale di stagione l’abbiamo ritrovata e non vogliamo fermarci nella maniera più assoluta. Abbiamo un obiettivo importante e lo vogliamo raggiungere”.

“Il rapporto con dirigenti e mister è ottimo. Toscano pretende il massimo ogni giorno, la società è sempre presente. Sono contento di aver scelto Catania e felice della fiducia che mi è stata concessa. Trapani? Sarà una partita importante per la città perchè è sempre un derby e sappiamo quanto ci tengano i tifosi. Andremo in campo per vincere e dare continuità di prestazioni. Nelle ultime gare siamo cresciuti, non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.

“In questo campionato equilibrato ci sono tanti giovani di qualità, mi vengono in mente i nostri Stoppa e Jimenez che hanno talento e avranno un grandissimo futuro. Playoff? Bisogna arrivarci nel modo migliore sul piano fisico e mentale. Bisogna scalare posizioni in classifica perchè in prospettiva potrebbe essere importante se non determinante”.

“La spinta del ‘Massimino’? Catania c’entra poco con la C, vive di calcio, trasmette emozioni uniche. Noto tanti ragazzini che girano anche in centro con la maglia del Catania dimostrando una passione che si tramanda da generazioni. Ogni volta che scendo in campo e osservo la tribuna ricevo una carica pazzesca”.

