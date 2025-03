LA SICILIA: “Di Tacchio elemento in più per tecnica e personalità”

11 gettoni di presenza in questa stagione con la maglia del Catania per il centrocampista che, il 20 aprile, compirà 35 anni. “Per valore tecnico e personalità, Francesco Di Tacchio potrebbe diventare l’elemento in più nella volata finale della stagione regolare con vista sui playoff”, riporta La Sicilia.

“Il Catania ha atteso a lungo il centrocampista, infortunatosi a Biella e costretto a uno stop di 15 partite. Rientrato a Gennaio contro il Benevento, il ragazzo di Trani ha subìto un altro stop – ancora per un infortunio da trauma – che lo ha tenuto lontano per altre tre gare. Il rodaggio con Messina e Crotone è andato a buon fine. Di Tacchio dovrebbe tornare a tempo pieno o giù di lì contro il Trapani”, evidenzia il quotidiano.

