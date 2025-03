LA SICILIA: “Gara deprimente, squadra decimata ogni ora che passa”

“L’1-1 tra Catania e Foggia è il resoconto numerico di una gara davvero deprimente. Analizziamo la cruda realtà: questa squadra decimata ogni ora che passa non ha più forza, forse neanche il coraggio di osare le giocate. Poi è vero che dopo aver beccato il gol ospite c’è stata una timida reazione che ha portato al pari di Anastasio”, riporta La Sicilia.

“E poi quell’incubo costante che riguarda la lista degli indisponibili. Toscano il giorno prima aveva annunciato alcune assenze, ma al momento della presentazione della lista di titolari e riserve tutti sono andati a cercare, scorrendo i nomi, Montalto e De Paoli. Spariti improvvisamente. Iella, certo, ma anche una costante emergenza. Nessun colpevole, tutti colpevoli. Insomma questa stagione se potesse finire oggi farebbe ‘respirare’ l’intera città”, si legge.

“I rimedi sono quasi impossibili. Perchè la stagione sta terminando e il tecnico non ha mai avuto tutti a disposizione”, evidenzia il quotidiano. “A nove turni dal termine della stagione regolare il Catania è in bilico tra playoff e salvezza anticipata. E ancora aspettiamo che accada un miracolo? Sono trascorse 29 giornate senza che questa squadra sia riuscita a ottenere un filotto di vittorie di fila. Un successo e tre pari consecutivi non bastano per imprimere un’accelerazione. O meglio: sono sufficienti per salvarsi”.

A proposito della partita, si sottolinea come anche l’arbitro abbia fatto uno show rivelandosi “scadente almeno quanto i giocatori”, frenando “un paio di occasioni rossazzurre e negando un rigore nel finale. C’era o meno, sta di fatto che il Catania non riesce a vincere neanche questa. Aspettiamo più che una reazione, qualche recupero. Sperando che a nessuno, nottetempo, venga l’influenza”, conclude l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

