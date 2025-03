LA SICILIA: “Il Catania avrà un nuovo D.G., Zarbano ipotesi più realistica. Suggestione Angelozzi”

Il quotidiano La Sicilia conferma le indiscrezioni legate alla scelta della società rossazzurra di assumere un nuovo Direttore Generale. Sono già stati accostati decine di nomi al progetto etneo. “Il nome forte è quello di Alessandro Zarbano, 55 anni, originario di Lentini ma trasferitosi al Nord per lavoro”, evidenzia il quotidiano. “Dal 2014 al 2022 è stato l’amministratore delegato del Genoa gestione Enrico Preziosi. In quell’era sono transitati caterve di allenatori: Gasperini, Juric, Prandelli, Nicola, Maran. Ma il punto è che Zarbano accetterebbe l’incarico solo a una condizione: vuole carta bianca e si occuperebbe di un sistema organizzativo che parte dalle fondamenta e arriva fino alle scelte strategiche”.

Il nome di Zarbano “era stato accostato già al Catania ma solo per qualche giorno, quando il gruppo Pelligra si insediò in città iscrivendo la squadra al campionato di Serie D”, si legge. La suggestione, spinta da una buona parte della tifoseria riguarda invece “Guido Angelozzi, uno dei dirigenti più preparati e stimati dell’intero panorama nazionale. Catanese d’origine (cresciuto e residente a Cibali) adesso Angelozzi è il direttore dell’area tecnica e operativa del Frosinone che – con l’arrivo del tecnico Paolo Bianco – sta risalendo la china tornando a lottare per la salvezza”. Se dovesse tornare a casa, ovviamente, “anche Angelozzi vorrebbe carta bianca. I tifosi premono, ma Guido è un uomo di parola e vuole portare a termine il suo percorso a Frosinone”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro. Tra i tanti altri nomi si fa anche quello di Giorgio Perinetti, ultima esperienza ad Avellino.

