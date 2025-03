LA SICILIA: “Il pubblico vuole segnali concreti da tempo. Prossime tre gare saranno una sentenza per il Catania”

Capitolo logo, direttore generale e centro sportivo: tutto in divenire, mentre il pubblico di Catania vuole segnale concreti da tempo. Nell’attesa, “ecco che il ‘Massimino’ si svuota. Gli ultrà continuano a seguire in trasferta la squadra, a tifare e a fischiare quando c’è da fischiare. E in casa ci sono sempre, ma chi non fa parte dei club organizzati decide (anche) di rimanere a casa”, riporta La Sicilia.

“Le parole del tecnico Mimmo Toscano sono sempre all’insegna della resistenza umana e sportiva («Non posso perdere l’equilibrio adesso, dobbiamo fare di tutto per risalire»)”, si legge. Le prossime tre gare “saranno una sentenza” per i rossazzurri. O il Catania si risolleva con una serie di vittorie, “o concluderà la stagione nel più totale anonimato in classifica e senza il sostegno del pubblico”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

