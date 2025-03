LA SICILIA: “La rivoluzione in classifica può rilanciare i rossazzurri nella lotteria dei playoff”

In caso di esclusione della Turris dal campionato, la classifica verrebbe ulteriormente ridisegnata dopo l’estromissione del Taranto con evidenti ripercussioni negative per una serie di squadre e positive per altre. Il Catania perderebbe un punto, ma ne rosicchierebbe altri a chi sta davanti in classifica. Significa che, ora più che mai, “il Catania è artefice del proprio destino – riporta La Sicilia -. Deve violare il campo del Messina al di là dei problemi societari che vive il club giallorosso, può battere il Crotone in casa”, fare più punti possibili da qui alla fine del torneo.

Rossazzurri troppo spesso altalenanti ma gli stravolgimenti della classifica “possono rimescolare le carte sul più bello di una stagione che passerà alla storia perchè falsata in tutto e per tutto”, si legge. Lo stop alla partita con la Turris “farà affaticare le avversarie ma soprattutto potrà accelerare i recuperi di qualche giocatore importante” consentendo a Toscano di preparare il confronto di Messina “lavorando per una settimana piena”.

Ci sarà anche “da recuperare la fiducia di una tifoseria che fuori casa è arrivata a contare 350 persone a Latina, ma che in casa perde sempre di più paganti e abbonati. Solo i risultati fanno guarire alcune ferite. Non tutte. Ma sarebbe un punto di partenza notevole perchè si entra nel vivo della stagione. E l’effetto Massimino deve far paura non certo ai calciatori rossazzurri bensì agli avversari”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

