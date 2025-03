LA SICILIA: “Lottare, per una questione di orgoglio e di classifica”

“Emergenza. Ma quando finirà? Al Catania questo stato di cose non è mai passato di moda. Oggi contro il Foggia i rossazzurri dovranno contarsi all’ultimo istante”, riporta La Sicilia. “Squadra cagionevole ma anche sfortunata”, tenendo pure conto che alcuni giocatori sono stati colpiti dall’influenza (Quaini, De Paoli, Lunetta). “Una stagione che va così, insomma. Ma si gioca e un successo sul Foggia – torna una sfida storica per la C – sarebbe manna che cade dal cielo”, si legge.

“Anche i pugliesi non stanno benissimo”, visto che mancheranno gli squalificati Parodi, Felicioli ed Emmausso così come Camigliano e Mazzocco. “Insomma è la gara degli assenti, ma chi si regge in piedi dovrà lottare per una questione di orgoglio e di classifica. Certo, la mancanza di Inglese in casa rossazzurra è pesantissima”, evidenzia il quotidiano. “Tra i convocati, Toscano ha inserito un altro giovane, quel Lorenzo Privitera che ha fame di gloria. Chissà se al Massimino, tra lui e Corallo, magari riserveranno una sorpresa al pubblico”. La formazione del Catania è “tutta un rebus”, Toscano potrebbe anche adattare qualcuno “a seconda di chi ha almeno un’ora di gioco”.

