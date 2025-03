LA SICILIA: “Lunetta esalta i rossazzurri, Dini si conferma decisivo”

“La sofferenza, il grande impegno, la vittoria. I rossazzurri hanno centrato il sesto risultato utile di fila, la seconda vittoria consecutiva. Numeri che incoraggiano almeno quanto il recupero di cinque giocatori che hanno salutato commossi e motivati l’infermeria per rientrare in clima agonistico. Quello del Franco Scoglio è stato un confronto intenso, non eccelso tecnicamente, ma queste sono gare che vanno così: calci, poco calcio, dominio a folate e rischi da arginare”, riporta La Sicilia che titola: “Lunetta esalta i rossazzurri. I giallorossi sfiorano il pari, ma Dini si conferma decisivo”.

“La squadra di Toscano ha messo in cassaforte la gara con il gol di Lunetta frutto di uno schema provato in allenamento ma ha sofferto sia all’inizio della ripresa per le due grandi occasioni costruite sul tiro di Tordini (traversa) e sul colpo di testa di Costantino deviato da un super Dini. Al momento di chiudere il match De Paoli, Dalmonte e Jimenez hanno trovato sulla propria strada la difesa pronta a deviare in angolo e un altro super portiere come Krapikas”, si legge.

