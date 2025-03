LA SICILIA: “Rossazzurri formato playoff, gioco e gol nel derby siciliano. E domenica arriva l’Avellino”

“Tre passi verso gli spareggi, tre punti che danno continuità al cammino rossazzurro. Tre gol anche belli, soprattutto i primi due. Il Catania dispensa felicità a se stesso e ai tifosi dopo i tempi bui di contestazione e incertezza nella lotta per i playoff”, riporta La Sicilia.

“Il 3-0 vale l’attuale quinto posto e spinge il Trapani in una crisi profondissima perchè i granata perdono la sesta di fila e il patron Antonini, che aveva invitato il tecnico a dimettersi nella settimana di preparazione al derby, ha subito annunciato il licenziamento dell’ex Padova e il ritorno di Aronica alla guida del gruppo”, si legge.

Si sottolineano le difficoltà negli ultimi metri del Catania nel primo tempo, con i rossazzurri limitati “dal palleggio avversario”. Ma proprio quando i padroni di casa cercano di accelerare i colpi per arrivare al vantaggio, “la sfida la sblocca il Catania con una conclusione potente di Anastasio tra palo e portiere, realizzazione da copertina, uno dei gol più belli dell’intero campionato”.

Poi, al rientro dagli spogliatoi, Di Tacchio ispira il bis di Lunetta con un servizio pregevolissimo per vie centrali. “Retroguardia tagliata fuori e Lunetta s’inventa un colpo favoloso scavalcando il portiere del Trapani con un sombrero”. Il Trapani si scioglie, Montalto si divora due volte il gol, Frisenna sfiora il tris, che poi arriva nel finale raccogliendo un bel suggerimento di De Paoli, mentre “i tifosi del Trapani – che in avvio avevano dedicato cori di fratellanza ai tifosi del Catania che non erano al ‘Provinciale’ -accompagnano i giocatori granata al grido di «Buffoni»”.

Viene evidenziata la presenza in tribuna Vip di Ross Pelligra, che ha seguito la gara accanto al vice presidente Grella, accennando a un sorriso al triplice fischio. “Rossazzurri formato playoff, gioco e gol nel derby siciliano. E domenica arriva l’Avellino”, titola il quotidiano. Quello in programma con l’Avellino diventa “un big match da pienone”.

