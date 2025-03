LA SICILIA – Toscano: “Ora bisogna riconquistare il tifo, per noi è come avere Maradona”

Catania vittorioso a Latina e giocatori che, subito dopo il triplice fischio dell’arbitro, sono andati “sono la curva per ringraziare i 350 tifosi (numero rilevante vista l’attuale posizione in classifica del Catania: ma ultrà e molti emigrati hanno fatto fronte unico) arrivati dalla Sicilia e da altre zone soprattutto dal centro Italia”, riporta La Sicilia. Il coro «meritiamo di più» è “un messaggio che adesso deve spronare il gruppo a non adagiarsi su una vittoria esterna che potrebbe diventare strategica in chiave playoff”, si legge.

L’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano ha sottolineato l’importanza di ritrovare il sostegno del pubblico etneo. «Dopo l’1-1 abbiamo sentito il calore dei tifosi, sarà perchè ci siamo resi conto che con l’impegno di vince. In questa situazione di difficoltà puoi costruire quello che servirà dopo e compattarti. Il pubblico sarà l’uomo in più, il nostro pubblico è Maradona e bisogna farlo scendere in campo. Metteremo impegno per avere il tifo dalla nostra», le parole di Toscano evidenziate dal quotidiano.

