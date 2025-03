LA SICILIA: “Inglese, Toscano studia tutte le alternative”

Tenendo conto dell’assenza di Roberto Inglese, l’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano studia tutte le possibili soluzioni per sostituire al meglio il bomber classe 1991.

Al di là del numero di gol (12) spesso determinanti, spicca l’impegno di Inglese “che partecipa alle azioni, va a recuperare palla e rappresenta un esempio al quale si sono appigliati tutti nei momenti di maggiore difficoltà”, riporta La Sicilia. “Senza Inglese, contro l’Altamura hanno giocato Jimenez e De Paoli a sostegno di Montalto. Poi è stato schierato Stoppa, il quale ha beccato due turni di stop. L’altro 1-1, contro il Foggia al Massimino, ha visto inizialmente in campo Luperini e Jimenez in appoggio al baby Corallo che poi ha ceduto il posto a Lunetta. E contro il Latina hanno cominciato Luperini e Jimenez dietro Montalto. Quest’ultimo ha poi ceduto il posto a De Paoli, che era reduce dall’influenza. Proprio l’ex Giugliano ha avuto un ruolo importante nel gioco di raccordo per fare inserire i compagni, soprattutto Jimenez, protagonista di due gol, uno dei quali su azione”, si legge.

In vista di Messina è di nuovo disponibile Stoppa, che “tornerà in campo con motivazioni e rabbia agonistica per recuperare il tempo perduto”. C’è la speranza di riavere Dalmonte, “Montalto magari sarà rinvigorito dalla sua terza marcatura stagionale anche se realizzata dagli undici metri”. Da vedere se crescerà la condizione fisica di Luperini. “Manca l’asso pigliatutto, proprio Inglese” ma Toscano adesso ha quasi tutti a disposizione in avanti.

