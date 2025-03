LATINA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Ierardi, Montalto e Quaini in campo dal 1′

Le formazioni ufficiali di Latina e Catania, avversarie allo stadio “Domenico Francioni” per la trentesima giornata del girone C di Serie C. Nessuna defezione dell’ultim’ora in casa rossazzurra, questa è già una notizia. In difesa si rivede Ierardi, al rientro dalla squalifica, mentre Quaini viene collocato a centrocampo, preferito a Frisenna. Montalto al centro dell’attacco, supportato da Jimenez e Luperini. Tra le fila del Latina spazio all’ex Catania Rapisarda mentre Ndoj e Bocic partono dalla panchina.

LATINA (3-5-2): Zacchi; Marenco, Vona (C), Motolese; Rapisarda, Gatto, Petermann, Riccardi, Improta; Ekuban, Mastroianni (VC).

A disp. di Boscaglia: Civello, Basti, Ercolano, Ciko, Di Livio, Ndoj, Crecco, Berman, Saccani, Zuppel, Segat, De Marchi, Bocic. Scravaglieri.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Allegretto; Raimo, Quaini, De Rose (C), Lunetta; Luperini, Jimenez; Montalto.

A disp. di Toscano: Farroni, Butano, Del Fabro, Gega, Frisenna, Forti, De Paoli, Corallo.

