LATINA-CATANIA: Settore Ospiti, info biglietti e percorso per raggiungere lo stadio

Aperta la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti in occasione della partita Latina-Catana, in programma sabato 8 marzo allo stadio “Domenico Francioni” con fischio d’inizio alle ore 15:00. Tagliandi acquistabili attraverso il circuito CiaoTickets fino alle ore 19:00 di venerdì, online ed in tutte le rivendite autorizzate. Il costo del prezzo intero è di 12 euro.

Percorso per i tifosi ospiti per raggiungere lo stadio:

Per la percorrenza da Frosinone: A1 Uscita Frosinone, direzione Latina SS156 via Bassianese, via Pontina, via del Lido, via padre San Agostino, via Volturno ingresso settori ospiti da via BASSIANESE seguire la segnaletica che indica settore ospiti.

Per la percorrenza da Roma: strada statale 148 direzione Terracina uscita Latina Centro Via del Lido, via Garigliano, ingresso settore ospiti.

