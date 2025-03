LATINA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Latina allo stadio “Domenico Francioni” per la 30a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo il pareggio interno riportato al cospetto del Foggia, tornano in Sicilia con i tre punti in tasca. Piegata la resistenza dei laziali per 4-1.

I gol sono stati messi a segno tutti nel corso del secondo tempo. A sbloccare il risultato ci pensano i padroni di casa con il gol di Ekuban, il quale si fa trovare pronto alla deviazione battendo Dini al 52′. Subito dopo il Catania pareggia i conti con Montalto, su calcio di rigore. Jimenez effettua il sorpasso mettendo a segno un gran gol al minuto 71. Lo stesso ex calciatore della Salernitana cala il tris al 84′. In pieno recupero autorete di Saccani. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Latina 1-4 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

