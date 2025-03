L’EDITORIALE | Il Catania operaio: fiducia e solidità, sperando che l’attacco faccia il salto di qualità

Con la vittoria per 0-3 sul campo del Trapani, il Catania conquista l’ottavo risultato utile consecutivo, dimostrando una ritrovata solidità di squadra. I rossazzurri si impongono su un campo non facile, ma la prestazione, pur portando a casa i tre punti, lascia ancora aperti alcuni spunti di riflessione, soprattutto sul piano offensivo.

C’è ancora bisogno di trovare la misura giusta in attacco, aspettando il rientro di Roberto Inglese. Le occasioni create sono tante, ma il cinismo sotto porta non è sempre stato all’altezza delle aspettative, lo dimostrano le reti sprecate al Provinciale da Montalto. Il Catania, pur riuscendo a segnare tre gol, ha ancora delle difficoltà a concretizzare tutte le azioni costruite. Questo aspetto, sebbene non pregiudichi – almeno in questo caso – il risultato finale, è un punto su cui Mimmo Toscano dovrà lavorare insieme al suo staff per affinare le prestazioni offensive, soprattutto in vista di sfide più difficili come quelle dei playoff.

Uno dei protagonisti più brillanti del pomeriggio trapanese è stato senza dubbio Gabriel Lunetta. Il duttile calciatore, sempre più a suo agio in campo, ha mostrato una grande vivacità e capacità di inserirsi tra le linee avversarie, risultando pericoloso. La sua prestazione, fatta di corsa, gol e buona gestione del pallone, ha confermato quanto la sua crescita sia fondamentale per le sorti del Catania. Lunetta sta diventando un punto di riferimento offensivo, e la sua esplosività è una delle armi più letali a disposizione della squadra.

Un altro elemento che merita un encomio particolare è Armando Anastasio. L’esterno sinistro ha messo in mostra una tecnica sopraffina e una visione di gioco che lo rendono imprescindibile per il Catania. Ogni volta che si affaccia sulla fascia, Anastasio riesce a fare la differenza con i suoi cross precisi e le sue incursioni, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Ieri, poi, ha segnato un eurogol dalla distanza. Il suo contributo è fondamentale non solo in fase offensiva, ma anche nel saper tenere in equilibrio la squadra in fase di possesso palla.

Non meno importante, la crescita dei ricambi in panchina e i diversi recuperi dopo i numerosi infortuni registrati nel corso della stagione. In un’annata così lunga e faticosa, avere alternative valide è cruciale, e ora il Catania può contare su una panchina che offre maggiore qualità e profondità. I cambi effettuati da Toscano durante la partita sono stati incisivi, con i subentrati che hanno saputo dare freschezza e intensità. Questo aspetto si sta rivelando determinante, poiché permette di mantenere un buon livello di competitività anche durante i momenti più difficili della partita.

La vittoria di Trapani rappresenta un altro tassello importante nella crescita del Catania, che continua a marciare con determinazione e consapevolezza (finalmente). Se le difficoltà in attacco restano un aspetto da migliorare, la squadra ha dimostrato ancora una volta di saper soffrire e lottare fino alla fine, con individualità che stanno emergendo e facendo la differenza. In questo cammino, la solidità difensiva e la qualità dei singoli, come Lunetta e Anastasio, sono elementi che danno fiducia per il futuro. Il Catania è in crescita, e la strada è quella giusta ma – come dicono anche i tesserati rossazzurri – non è il momento di esaltarsi: bisogna guardare avanti, partita per partita.

