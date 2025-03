L’EDITORIALE | Si riparte dal successo di Latina, serve continuità e un progetto vincente

Il Catania ha ottenuto una vittoria larga sul campo del Latina, imponendosi con un netto 4-1. Protagonista assoluto dell’incontro è stato Jimenez, autore di una doppietta che ha messo in evidenza le sue qualità da leader tecnico, prendendo la squadra sulle spalle nei momenti cruciali. Da sottolineare anche il ritorno al gol di Montalto, che ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, contribuendo al successo rossazzurro.

Tuttavia, come recita il proverbio, “una rondine non fa primavera”. Questa vittoria, seppur importante, rappresenta solo un passo verso la risalita. La piazza catanese, delusa dai recenti risultati negativi, attende una conferma sul campo che possa riaccendere l’entusiasmo e la fiducia nella squadra. La continuità nei risultati è fondamentale per dimostrare che questo successo non è stato un episodio isolato.

Nel frattempo, mister Toscano continua a fronteggiare l’emergenza infortuni che ha colpito numerosi elementi della rosa. Nonostante le assenze, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, segno che il gruppo è unito e pronto a lottare su ogni pallone.

Guardando al futuro, la partita contro la Turris è stata rinviata, complice la probabile esclusione della squadra campana dal Girone C, situazione analoga a quella vissuta dal Taranto appena qualche giorno fa. Questi episodi minano la credibilità del campionato e rappresentano un campanello d’allarme per l’intero movimento calcistico. È auspicabile che le istituzioni preposte intervengano con decisione in futuro per garantire la regolarità e la serietà della competizione.

In conclusione, la vittoria contro il Latina deve essere il punto di partenza per un Catania che ambisce a ritrovare il proprio ruolo da protagonista. La strada è ancora lunga, occorre impostare un progetto vincente: secondo Toscano da queste situazione si può creare qualcosa di buono, una base – insomma – su cui fondare il lavoro per le prossime stagioni.

