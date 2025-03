LISTA DEI 23: Sturaro, il chiarimento di mister Toscano

“Sturaro per ora non sarà in lista, lo abbiamo concordato in base ai suoi tempi di recupero”. Così si espresse a metà febbraio mister Domenico Toscano, a proposito di Stefano Sturaro. Domenica scorsa però, nel post gara di Messina, lo stesso allenatore rossazzurro ha chiarito che il centrocampista del Catania non è da considerarsi fuori lista perchè Giulio Frisenna, acquistato nella sessione invernale del calciomercato dall’ACR Messina, non rientra nell’elenco dei “23 calciatori professionisti” da inserire in Lega Pro, essendo nello status di Under. Frisenna, infatti, è nato successivamente all’1 gennaio 2002, per la precisione il 6 aprile 2002.

