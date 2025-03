LUCIANI (ACR Messina): “Vogliamo salvarci a tutti i costi, col Catania gara più importante dell’anno”

Così Pierpaolo Luciani, autore della tripletta che ha permesso al Messina di pareggiare a Cava de’ Tirreni:

“Eravamo venuti in Campania per vincere. C’è un pò di rammarico per non essere riusciti nell’intento ma siamo sulla buona strada. Punti di penalizzazione? Non abbiamo accusato il colpo, noi andiamo in campo senza pensare ad eventuali ulteriori punti di penalità. Vogliamo salvarci a tutti i costi e siamo focalizzati solo sul rettangolo verde. Le cose che dipendono da noi le controlliamo, su quelle che dipendono dagli altri non possiamo farci nulla”.

“Il Catania? Il derby io l’ho vissuto anche l’anno scorso da giocatore del Messina. E’ una partita fondamentale per i messinesi, per l’ambiente è la gara più importante dell’anno. Percepisco durante la settimana che la gente lo sente tanto. Mancheranno Crimi e Dumbravanu che sono giocatori fondamentali, ma abbiamo in squadra altri calciatori che scalpitano per giocare e faranno sicuramente benissimo”.

