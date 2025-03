LUNETTA: il rossazzurro multiuso può dare una marcia in più al Catania

“Sono Lunetta e basta. Un ragazzo che punta a fare tanta strada nel mondo del calcio, ma, nello stesso tempo, non ne fa una ragione di vita. Mi considero un ragazzo normale…insomma uno a posto che sia in campo che nella vita cerca sempre di dare il massimo”. Queste righe, estratte da un’intervista concessa tempo fa ai colleghi di altoadige.it, descrivono sinteticamente la persona.

Gabriel Antonio Lunetta, tesserato dal Catania ad agosto, fin qui ha totalizzato un migliaio di minuti in maglia rossazzurra. Minutaggio che sarebbe potuto essere maggiore se anche lui, come molti altri suoi compagni, non fosse stato frequentemente bloccato da guai di natura muscolare. Quando chiamato in causa il giocatore classe 1996 ha comunque risposto presente, denotando tecnica, struttura fisica, rapidità nell’uno contro e abilità negli inserimenti offensivi.

Esterno d’attacco, trequartista, seconda punta, falso nove, quinto o quarto di centrocampo: Lunetta è in grado di occupare molteplici ruoli all’interno del rettangolo verde. A Toscano piace soprattutto per la sua duttilità, arma che gli consente di adottare soluzioni diverse sul piano tattico. Sabato scorso, a Latina, Lunetta ha agito inizialmente a centrocampo sulla corsia di sinistra, venendo poi spostato più avanti allo scopo di dare imprevedibilità in fase offensiva. Se sta bene fisicamente (gli scongiuri sono d’obbligo) può fare la differenza, dando una marcia in più alla squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***