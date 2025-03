MARCATORI ROSSAZZURRI: Anastasio firma il secondo gol stagionale

Gol che è fruttato ancora una volta un solo punto per il Catania contro il Foggia. Rete siglata in rimonta nel corso della ripresa, rispondendo al momentaneo vantaggio pugliese di Sarr. Autore del definitivo 1-1 il laterale sinistro Armando Anastasio, che ha stretto i denti anticipando il suo ritorno in campo dopo l’infortunio. E’ entrato nel tabellino dei marcatori per la seconda volta in questa stagione dopo essere andato a segno a Biella, contro la Juventus Next Gen il 7 settembre. L’ex Casertana raggiunge così il quarto posto attualmente occupato anche da Mario Ierardi e Adriano Montalto.

I MARCATORI ROSSAZZURRI DOPO 29 GIORNATE DI CAMPIONATO

12 GOL – Inglese

5 GOL – Stoppa

3 GOL – Jimenez, Guglielmotti, Lunetta, *Carpani

2 GOL – Ierardi, Montalto

1 GOL – De Paoli, Anastasio, Castellini, **D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Quaini, ***Verna

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

