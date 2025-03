MERCATO: Catania, a breve incontro con Jimenez e Stoppa per il rinnovo

“Il Catania a breve incontrerà l’entourage di Jimenez per prolungare il contratto che lega il club rossazzurro al numero dieci in questo momento fino al 30 giugno 2026, così come il Catania ha intenzione di incontrare presto l’entourage di Matteo Stoppa per lo stesso motivo, nell’ottica di una filosofia che la società intende sposare anche per la prossima stagione, cioè basare i propri progetti tecnici su giocatori freschi, giovani, di chiara prospettiva. Sicuramente sia Stoppa che Jimenez corrispondono perfettamente a questa identikit”. E’ quanto evidenziato dal collega Alessandro Vagliasindi ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’.

