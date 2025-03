MERCATO: Zarbano-Grella, contatti costanti. Ultimi dettagli

“Il vice presidente Grella ha incontrato un altro candidato martedì scorso ma è stato escluso dalla possibilità che possa ricoprire la carica di Direttore Generale. Il candidato prescelto è Alessandro Zarbano. I contatti tra Grella e Zarbano sono costanti. Segno già di un’idea di progettualità futura che i due stanno condividendo. Sul tavolo c’è un contratto biennale. Si rincontreranno alla fine di questa settimana per definire gli ultimi dettagli affinchè ai primi di aprile Zarbano, che non ha vincoli contrattuali, diventi ufficialmente il nuovo Direttore Generale del Catania. Significa che si stanno già mettendo le basi per la stagione 2025/26, senza trascurare quella attuale”. E’ quanto riporta il collega Alessandro Vagliasindi, nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor. Nuove conferme dunque sul fronte Zarbano, sempre più vicino al Catania.

