MESSINA-CATANIA: gioia anche per dieci tifosi rossazzurri al “San Filippo”

“Sarebbero sicuramente arrivati in massa, riempiendo un intero settore, vista e considerata la grande vicinanza delle due città. Ma oltre alla vicinanza c’è anche la rivalità e – probabilmente anche per questo – la trasferta di Messina è stata vietata ai tifosi residenti a Catania. Ne è uscito fuori uno stadio “Franco Scoglio” desolatamente semi vuoto, anche se non di certo per “colpa” dei tifosi etnei assenti”, riportano i colleghi di StrettoWeb. Il Settore Ospiti, però, non era completamente deserto. Tra i 6.869 presenti (dato ufficiale) nell’impianto sportivo messinese figuravano, infatti, anche dieci supporter di fede rossazzurra.

“Si trattava, ovviamente, di persone non residenti a Catania. Forse residenti a Messina e Provincia, magari in qualche paese confinante con la Provincia etnea, oppure – e sarebbe un’ipotesi folle e romantica – hanno semplicemente seguito la propria squadra del cuore pur avendo la residenza magari in qualche paese del Nord. Non sappiamo dove abitassero, ma ci piace pensare soprattutto a questa seconda ipotesi. Di certo, non è stata una “passeggiata” a vuoto, considerando la vittoria che rilancia i ragazzi di Toscano in zona playoff”, si legge.

