MESSINA-CATANIA: la trasferta sarà vietata ai tifosi etnei

In vista della gara Messina-Catania, in programma domenica 16 Marzo alle ore 19.30 al “San Filippo – Franco Scoglio”, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha invitato ad interessare la società peloritana di non far avviare la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti, rinviando alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Passo che precederà la decisione del Prefetto della Provincia di Messina di ordinare il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, così come avvenuto negli ultimi anni ed in occasione della gara disputata dalle due squadre all’andata, presso lo stadio “Angelo Massimino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***