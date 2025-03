MESSINA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro l’ACR Messina allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio” per la 32a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria esterna riportata al cospetto del Latina per 4-1, riescono ad imporsi anche in occasione del derby siciliano.

Vittoria di misura per la squadra di Mimmo Toscano. Ha deciso l’incontro la rete siglata da Lunetta nel corso del primo tempo, precisamente al minuto 16. Successivamente i padroni di casa hanno avuto la possibilità di pareggiare i conti ed il Catania è andato in più di un’occasione vicino al raddoppio, ma il risultato è rimasto fermo sullo 0-1 fino al triplice fischio. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: ACR Messina 0-1 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***