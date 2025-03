MINUTAGGIO: Anastasio sale al primo posto con oltre 2.230 minuti

Fino a poco tempo Alessio Castellini, ceduto al Pisa, era il calciatore ad avere realizzato il minutaggio più elevato in questa stagione tra le fila del Catania totalizzando 2.215 minuti. Di recente ha scavalcato il jolly difensivo bresciano l’ex Casertana Armando Anastasio, attualmente in testa con 2.237′ e che è stato finora impiegato da Toscano sia come laterale sinistro che braccetto nella difesa a tre.

Terzo gradino del podio per il difensore centrale Matteo Di Gennaro (1.920′), dopo essere stato assente dal campo per infortunio per due mesi e rientrato nelle ultime gare (salterà causa squalifica la trasferta di Trapani, ndr). Inseguono l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez (1.897′), sempre più importante negli schemi di mister Toscano, il difensore/centrocampista Alessandro Quaini (1.740′), reduce da una serie di prestazioni molto convincenti da titolare, e l’attaccante Roberto Inglese (1.669′), il quale è attualmente fermo ai box dopo avere a lungo tirato la carretta.

In crescita il minutaggio di Mario Ierardi (1.608′), che attraversa un buon momento di forma, Alessandro Raimo (1.402′), complice l’infortunio di Davide Guglielmotti che ha spianato la strada all’ex Carrarese, Gabriel Lunetta (1.141′) e Francesco De Rose (1.237′), quest’ultimo da metà dicembre quasi sempre in campo da titolare avendo archiviato i problemi fisici riportati nei primi mesi del campionato.

