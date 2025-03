NAPOLI: “Altra gara importante con l’Avellino, ci faremo trovare pronti”

Ai microfoni di Globus Television, il vice allenatore del Catania Michele Napoli è proiettato verso la prossima sfida casalinga contro l’Avellino:

“A Trapani abbiamo risposto presente sotto l’aspetto mentale e fisico, sfruttando le occasioni favorevoli e controllando totalmente la gara nel secondo tempo. Abbiamo conseguito un risultato rotondo, anche se avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni. Ripartiamo dalla prova importante di squadra offerta preparandoci al rush finale. Noi guardiamo ad ogni partita come se fosse una sorta di spareggio, perchè vogliamo arrivare nelle migliori condizioni fisiche, tecniche e mentali ai playoff, riportando in campo questo atteggiamento nella fase successiva della stagione. Sappiamo anche l’importanza dell’incontro con l’Avellino. Lavoreremo bene in settimana e ci faremo trovare pronti”.

