NAPOLI (vice Toscano) nel pre gara: “Stanno quasi tutti bene, vogliamo consolidare il nostro percorso di crescita”

Così Michele Napoli, vice di mister Toscano, ai microfoni di Telecolor prima del fischio d’inizio di Trapani-Catania:

“Abbiamo tenuto conto della settimana di lavoro svolta, in questo momento stanno quasi tutti bene. Abbiamo optato per l’utilizzo di Lunetta in avanti, Di Tacchio a centrocampo, Stoppa trequartista e Celli che agirà da braccetto, Anastasio da quinto. Ciò non toglie che Celli e Anastasio sono intercambiabili, quindi si potrebbe anche pensare di cambiare la loro posizione in campo a partita in corso”.

“Affrontiamo il Trapani sapendo che i granata possono posizionarsi tatticamente secondo un 3-5-2 oppure adottando la linea difensiva a quattro, siamo preparati su entrambe le soluzioni. Guardiamo a noi stessi, vogliamo consolidare il nostro percorso di crescita. E’ un derby, e nei derby non c’è nulla di scontato. Sappiamo quali armi e caratteristiche mettere in campo al fine di portare il risultato dalla nostra parte”.

