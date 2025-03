PAGELLE DI REPARTO: De Rose e Anastasio ok, attacco in difficoltà

Pareggio per 1-1 tra Catania e Foggia al Massimino. Al rossonero Sarr risponde Anastasio, succede tutto nella ripresa. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6-

La difesa rossazzurra ritrova Di Gennaro dopo un infortunio e perde Ierardi in occasione del match contro il Foggia (squalificato). Qualche svarione c’è stato, si poteva far meglio nell’azione della rete subita. Da troppo tempo il pacchetto arretrato non riesce a restare imbattuto.

Il migliore in difesa:

Dini 6+ – Ottima parata in avvio di gara, conferma i propri numeri e il temperamento che aiutano l’intero pacchetto arretrato a tenere botta in un momento complicato. Non può nulla in occasione del gol avversario.

Di Gennaro 6-, Del Fabro 5.5, Allegretto 5.5, Gega sv

CENTROCAMPO 6

Centrocampo tra buone giocate e momenti di appannamento. Sono gli interpreti di questo reparto, comunque, a determinare l’incontro.

Il migliore a centrocampo:

Anastasio 6.5 – Segna il gol che evita ai suoi una sconfitta rovinosa, corre tantissimo per tutto l’arco della partita non risparmiandosi mai.

De Rose 6.5 – Partita importante, suo l’assist per l’1-1, e tanti recuperi determinanti. Meglio nel secondo tempo.

Raimo 5.5, Frisenna 5.5, Quaini 6, Jimenez 6, D’Emilio sv

ATTACCO 5.5

Le assenze pesano troppo, reparto acerbo e senza veri giocatori di ruolo.

Il migliore in attacco:

–

Corallo 5.5, Luperini 5, Lunetta 6

ALLENATORE: Toscano 5.5 – Vero, le difficoltà non mancano. Ma certe partite vanno vinte gettando il cuore oltre l’ostacolo e in queste circostanze la mano di un allenatore può fare la differenza sulla prestazione di un’intera squadra. Oggi quella mano non si riesce a vedere. La squadra ha difficoltà palesi, dal punto di vista mentale oltre che fisico.

