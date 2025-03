PALERMO: Villa Trabia, decine di scritte intrise di odio nei confronti di Catania e Napoli

Atti di vandalismo a Palermo. A Villa Trabia, giardino storico in pieno centro, gli antichi sedili e i cippi in pietra scolpita sono stati sfregiati con vernice spray di colore blu e nera. Decine di scritte intrise di odio nei confronti delle città di Catania e Napoli e altre inneggianti al Palermo Calcio sono apparse su muri e panchine del belvedere sul ponte di via Piersanti Mattarella. “Chi viene ora a togliere questo scempio?”, si chiede una ragazza che ogni mattina porta il suo cane a passeggio nel Parco. “Una bellissima cartolina per i turisti – aggiunge ironicamente un residente della zona – che possono così apprezzare la cura che la città riserva ai suoi beni architettonici”.

