PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Catania, non era facile a Messina ma ancora n’ama fattu nenti”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini con il consueto ausilio del dialetto catanese dopo la vittoria del Catania a Messina:

“Non era affatto facile, in primis perchè per loro è da sempre una partita molto sentita, e giustamente, mettono in campo più del 100% per portare a casa il risultato, in secundis perchè tra mille difficoltà stanno vendendo cara la pelle a chiunque e terzis perchè ormai da un decennio noi siamo diventati esperti nel resuscitare chiunque. E così non è stato, e Lunetta il gol ha azziccato. Gol che nasce da un perfetto schema su palla inattiva, noi, che facciamo un gol (e ultimamente ci riusciamo bene) dopo che per lunga parte gli schemi li facevamo ma per prenderlo il gol”.

“Peloritani che dopo il gol hanno controllato il pallino del gioco, ma che hanno impensierito Dini solo con una travessa abbiata n’tera e con un colpo di testa dell’ex Costantino (che in altri tempi ci avrebbe fatto almeno doppietta), poi è stato il Catania ad avere più volte la palla del raddoppio mancato per bravura del portiere e per i peri arimuddati degli avanti”.

“Benino così, ancora n’ama fattu nenti. Per rimettere in carreggiata un’altra annata deludente ancora ne dobbiamo mangiare di pane…E se dobbiamo mangiare bene il primo passo è comprare gli ingredienti giusti in società, solo così i piatti saranno belli. Testa alla prossima. P.S. Ma che pattita ha fatto nuovamente Quainiesta!?? Sempre e solo fozza Catania! “.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***