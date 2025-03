PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, dare continuità al modo di stare in campo e di affrontare le partite”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la prestazione del Catania contro il Trapani:

“Aria fresca e presenza fissa. Due soli ingredienti per cominciare e far continuare a lavorare come si deve squadra e tecnico. Nella vita le coincidenze sono poco credibili, men che meno nel calcio, fatto sta che dopo la fine di certe collaborazioni e la presenza fissa di Faggiano, c’è più impegno e motivazione in giocatori e tecnico”.

“Se ti impegni e fai cose apprezzabili avrai il nostro plauso, se giochi e agisci in modo non consono avrai il nostro dissenso. Sempre fatto così e continueremo a farlo. Adesso testa all’Avellino, più che il risultato bisogna dare continuità al modo di stare in campo, al modo di affrontare le partite. Il risultato è solo una conseguenza di come applichi il lavoro”.

