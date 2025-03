PETRUCCI (ACR Messina): “Più ci credono morti e più restiamo vivi. Col Catania il fuoco dentro e vinceremo, ne sono convinto”

La carica di Davide Petrucci, centrocampista del Messina in vista del confronto con il Catania allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”, ai microfoni di messinanelpallone.it:

“E’ una partita speciale, ne conosciamo il valore, anche se saranno tutte importanti, da qui alla fine, ma siamo consapevoli che vincere domenica sarebbe un punto di svolta, siamo carichi e faremo di tutto per portarla a casa. Le nostre energie le gettiamo in campo, più ci credono morti e più noi restiamo vivi, il sostegno della gente ci aiuta tantissimo. So che tanti tifosi giallorossi verranno da molte parti d’Italia, e non solo, per vivere l’emozione di questo derby. Non vogliamo deluderli; sappiamo che più dura sarà la battaglia, più bella sarà la vittoria”.

“Noi restiamo uniti, siamo una cosa sola e questo ci dà tantissima forza, non pensiamo al resto, solo a quanto diamo in campo, con lo spirito di aiutare il compagno per riemergere. Sarà difficile, ma finché non sarà la matematica a condannarci noi lotteremo. Percepiamo la passione della gente e vogliamo regalare loro la salvezza. Noi vogliamo rendere orgogliosi i messinesi e possiamo farlo vincendo, partendo dal derby. Conterà molto l’aspetto caratteriale, ma anche essere pronti tecnicamente e tatticamente. Più di tutto, però, servirà il fuoco dentro, noi ce lo avremo e sono convinto che ce la faremo a vincere”.

