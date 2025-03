POKER ROSSAZZURRO: il Catania travolge il Latina dopo lo svantaggio iniziale

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Ritorno alla vittoria per il Catania, un mese dopo l’acuto di Monopoli. Rimonta completata rifilando quattro reti al Latina in terra laziale dopo lo svantaggio iniziale di Ekuban. Finalmente un sorriso per i circa 300 tifosi catanesi presenti, squadra rossazzurra che conquista tre punti importanti in chiave playoff centrando il quinto risultato utile consecutivo.

PRIMO TEMPO – Errori ed imprecisioni tecniche, ritmi non elevatissimi caratterizzano una prima frazione dove il Catania si adegua alla mediocrità dell’avversario. Toscano, rispetto al match precedente, nel 3-4-2-1 di partenza si affida a Ierardi in difesa, Quaini e Lunetta a centrocampo, Montalto in avanti. Già al 4′ occasionissima per i rossazzurri non adeguatamente sfruttata da Di Gennaro, lasciato solo in area dalla difesa pontina sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma che calcia a lato il pallone servito da Jimenez.

Il Latina spinge particolarmente sull’out di destra, dove l’ex Rapisarda è uno dei migliori nerazzurri in campo creando a più riprese presupposti interessanti. Poche emozioni, partita in sostanziale equilibrio ma, con il passare dei minuti, sale in cattedra Jimenez. Proprio l’italo-spagnolo al 34′ s’inserisce pericolosamente in area, va giù dopo un presunto contatto ma l’arbitro lascia proseguire. Prima dell’intervallo palla deliziosa di Jimenez a beneficio di Raimo, tiro al volo dell’ex Carrarese ed il portiere blocca a terra la conclusione.

SECONDO TEMPO – Nelle battute iniziali della ripresa sono i padroni di casa a spingere alla ricerca del vantaggio. L’1-0 di concretizza al minuto 52: Riccardi crossa dalla destra per deviazione vincente di Ekuban. Episodio che suona la sveglia al Catania, perchè praticamente subito gli etnei pareggiano i conti. Fallo di mano evidente in area e Montalto trasforma il penalty, spiazzando Zacchi. L’1-1 galvanizza il Catania che prende in mano le redini del gioco, trascinato dal solito Jimenez.

Al 71′ si materializza il sorpasso. Proprio l‘ex Salernitana si beve tre avversari, entra in area di rigore e con un tiro sotto la traversa batte Zacchi. Continua a spingere la squadra di Toscano che sfiora due volte il tris con Lunetta, prima attraverso un’incornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi un diagonale che si stampa sul palo. Latina riversato in avanti che lascia praterie al Catania. I rossazzurri pungono ancora con Jimenez, siglando impeccabilmente il rigore dell’1-3 in seguito ad un fallo commesso da Ndoj, altro ex di turno, ai danni di Frisenna. Nel finale l’autogol di Saccani, che deposita nella propria porta il cross di Frisenna, sancendo il poker rossazzurro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***