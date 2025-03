QUAINI a Telecolor: “Squadra compatta, siamo una cosa sola”

Il jolly Alessandro Quaini, intervenuto ai microfoni di Telecolor, ha risposto alle domande dei giornalisti e degli opinionisti sulla partita vinta dal Catania (0-1) a Messina. Ecco le sue dichiarazioni:

“La squadra è stata sempre compatta, siamo una cosa sola. Ci tenevamo a vincere, per i nostri tifosi in primis. Abbiamo recuperato alcuni elementi, questo è importante per gestire le rotazioni. Come sempre io sono a disposizione della squadra, gioco nei due ruoli e cerco di interpretare al meglio le partite. Era un derby, ci stava che il match andasse a fiammate. Abbiamo corso pochi pericoli, abbiamo sfruttato un calcio piazzato e in questa categoria è importante vincere anche così. Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita cercando di vincere il più possibile”.

