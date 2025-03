QUI CATANIA: Di Gennaro torna alla guida del reparto arretrato

Dopo circa tre mesi di stop, domenica scorsa è tornato ad agire al centro della difesa Matteo Di Gennaro. L’ex Carrarese ha anticipato il rientro in campo, dovendo stringere i denti vista la situazione d’emergenza legate ai tanti, troppi infortuni. Il centrale difensivo classe 1994 è stato sfortunato in occasione del gol del Foggia per via di un rimpallo che ha favorito l’attaccante avversario, il quale però in piena area ha commesso un evidente fallo di mano, non ravvisato dal mediocre arbitro Ubaldi. In generale, comunque, Di Gennaro non ha sfigurato per l’intera durata dell’incontro.

Titolare fisso fino all’8 dicembre, ultima gara giocata prima della frattura del quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nelle successive partite, Di Gennaro ha ripreso il posto da titolare. Potrà certamente contribuire a dare un pò più di serenità ai compagni di reparto da qui alla fine della stagione. In vista di Latina-Catania, peraltro, se non si registrano nuove defezioni (di questi tempi meglio incrociare le dita, ndr) torna disponibile Mario Ierardi, che ha scontato la squalifica. Un’opzione ulteriore per una linea difensiva che deve necessariamente ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

