QUI CATANIA: anche Di Tacchio e Sturaro tornano a disposizione

Novità in positivo giungono dall’infermeria etnea, quando si avvicina la disputa di Messina-Catania. L’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano, nel corso della conferenza stampa pre-gara ha infatti annunciato la ritrovata disponibilità di altri giocatori in vista del match. Oltre ad Anastasio e Dalmonte, in aggiunta al rientro dalla squalifica di Stoppa, hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e sono disponibili anche Di Tacchio e Sturaro. Confermate, per il resto, le assenze di Bethers, Celli, Guglielmotti e Inglese. Auspicando che nelle prossime ore non si verifichino incidenti di percorso, scende a quattro il numero di calciatori indisponibili in casa Catania.

