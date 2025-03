QUI CATANIA: Frisenna esterno a tutta fascia, opzione considerata in vista di domenica

Complice anche l’assenza causata da infortunio muscolare (l’ennesimo che ha colpito il Catania in questa stagione ndr) di Guglielmotti, sta giocando con una certa regolarità l’ex laterale della Carrarese Alessandro Raimo. Il calciatore possiede caratteristiche diverse da Guglielmotti, quest’ultimo molto più propositivo e votato a spingere a differenza del compagno, maggiormente predisposto ad interdire l’azione, recuperare palla e tatticamente più disciplinato.

Da qualche settimana a questa parte, in mancanza di Guglielmotti, mister Toscano ha adottato anche la soluzione di piazzare Frisenna sulla fascia. Il centrocampista catanese, che ha fatto ritorno alle pendici dell’Etna a gennaio venendo prelevato dal Messina, di recente ha ammesso di ricoprire per la prima volta il ruolo di esterno a tutta fascia. Sta lavorando sodo per provare a ritagliarsi il suo spazio anche in questa posizione. Nelle ultime partite, a Latina si è ben comportato nel corso della ripresa propiziando l’autorete di Saccani. Domenica scorsa ha offerto a Stoppa un suggerimento molto valido in area, non adeguatamente sfruttato dall’ex Vicenza nel secondo tempo.

“Mi sto adattando cercando di farlo al meglio. Di solito giostro da mediano o mezzala ma se serve questo alla squadra lo faccio volentieri, perchè conta dare tutto e contribuire ai risultati del Catania. Mi piace giocare la palla, buttarmi negli spazi, mi piace il palleggio, se gioco in fascia posso sfruttare anche la mia gamba”, le parole di Frisenna ai microfoni di Telecolor. La possibilità d’impiego dal 1′ di Frisenna sulla destra rappresenta un’opzione considerata in vista del match di Trapani.

