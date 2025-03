QUI CATANIA: infermeria, Toscano fa il punto della situazione. Anastasio sarà convocato, qualche giocatore con l’influenza

Vigilia di Catania-Foggia. L’allenatore Domenico Toscano conferma la situazione di piena emergenza in casa rossazzurra, facendo il punto su chi rientra dall’infermeria in vista del confronto casalingo di domenica pomeriggio. Per l’occasione rientrano Di Gennaro, Allegretto, Lunetta e Anastasio ma sono tutte situazioni al limite, allenandosi in gruppo da pochi giorni e reduci da acciacchi di una certa entità. Permangono dubbi su chi di loro potrà, eventualmente, giocare dall’inizio oppure a gara in corso. Occorrerà gestire per bene le risorse, onde evitare il rischio ricadute. A questo si aggiunge il fatto che Quaini, lo stesso Lunetta e De Paoli hanno l’influenza e si sono allenati part-time oggi.

