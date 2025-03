QUI CATANIA: inizia un nuovo percorso? Obiettivo primario riportare entusiasmo nell’ambiente

Il legame tra i tifosi catanesi ed il Catania è sempre stato caratterizzato da una passione intensa e viscerale. Questo rapporto simbiotico ha visto i sostenitori etnei seguire la squadra in ogni angolo d’Italia, come testimonia la storica trasferta del 1983, quando 40.000 tifosi si recarono all’Olimpico per lo spareggio promozione contro la Cremonese. Ma che le presenze allo stadio siano da record è risaputo, anche per i match non di cartello e non decisivi.

Spesso, in tal senso, si è parlato proprio delle presenze al Massimino, invidiate pure dalle società di mezza Serie A. Tuttavia, negli ultimi tempi, la situazione è cambiata. La stagione in corso ha visto il Catania affrontare diverse difficoltà, con risultati altalenanti che hanno inciso sul morale dei tifosi e, già a partire da adesso, ad una riduzione delle presenze al botteghino e sugli spalti.

Questo calo di entusiasmo è emblematico di un cambiamento nell’attesa della partita. Se prima l’adrenalina e la convinzione di poter prevalere sull’avversario erano sentimenti comuni, ora l’attesa sembra quasi trasformarsi in un’agonia, con la paura di incorrere nell’ennesima delusione. La passione dei tifosi catanesi non è mai venuta meno. In trasferta c’è sempre un certo seguito di pubblico, dimostrando un attaccamento alla maglia che va oltre i risultati sul campo, ma che la frustrazione tra i sostenitori sia crescente è palpabile.

Per riportare entusiasmo nell’ambiente rossazzurro, obiettivo primario, diventa fondamentale un’inversione di tendenza. Il 4-1 rifilato al Latina potrebbe rappresentare l’inizio di qualcosa di diverso, molto dipenderà dalle prossime gare. La squadra deve ritrovare grinta e determinazione, offrendo prestazioni all’altezza delle aspettative dei tifosi. Solo così sarà possibile ricucire quel rapporto speciale e restituire ai sostenitori la fiducia e l’entusiasmo che meritano.

