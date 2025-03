QUI CATANIA: le ultime dall’infermeria. Rientrano Montalto e (forse) De Paoli. Ierardi in dubbio. Anastasio out?

Consueto punto della situazione in chiave infermeria del tecnico rossazzurro Mimmo Toscano quando si avvicina la trasferta di Latina. Queste le sue parole in sala stampa a riguardo:

“Abbiamo un altro giorno a disposizione per valutare alcune situazioni. Domani faremo la rifinitura e quindi valuteremo meglio. Al momento rientrano Montalto, De Paoli – anche se è ancora un pò debilitato ma ieri ha sostenuto metà allenanento e oggi lo ha fatto integralmente – mentre Ierardi rientra dalla squalifica ma ha un virus e quindi vedremo se sarà a disposizione. Attuali indisponibili Bethers, Celli, Dalmonte, Di Tacchio, Guglielmotti, Inglese, Sturaro e Anastasio, che non si è allenato in questi giorni perchè veniva da un infortunio ma era carico ed è sceso in campo dal 1′ domenica scorsa. Ripeto, aspettiamo domani per avere un quadro generale della situazione”.

