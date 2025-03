QUI CATANIA: marcatori, avanzano Anastasio e Lunetta. Primo gol di Frisenna

Ancora a segno Gabriel Antonio Lunetta. Sua la rete del momentaneo 2-0 del Catania contro il Trapani allo stadio “Provinciale”, sfruttando nel migliore dei modi l’assist pregevolissimo di Di Tacchio. Con questa realizzazione sale a cinque il numero di marcature di Lunetta con la maglia del Catania. Terza segnatura stagionale, invece, per il laterale sinistro Anastasio che ha sbloccato il risultato a Trapani con una gran botta dalla lunga distanza. Primo centro in casacca rossazzurra per Frisenna. Vediamo come cambia la classifica marcatori del Catania dopo 34 giornate di campionato (la classifica tiene anche conto dei gol siglati contro Turris e Taranto, squadre escluse dal torneo, ndr):

I MARCATORI ROSSAZZURRI DOPO 34 GIORNATE DI CAMPIONATO

12 GOL – Inglese

5 GOL – Lunetta, Jimenez, Stoppa

3 GOL – Anastasio, Montalto, Guglielmotti, *Carpani

2 GOL – Ierardi

1 GOL – Frisenna, De Paoli, **D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Quaini, ***Verna, ****Castellini

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

****ceduto al Pisa

