QUI CATANIA: ecco i giocatori in scadenza di contratto tra pochi mesi

Riepiloghiamo di seguito la durata dei contratti dei calciatori attualmente in forza al Catania, a pochi mesi dalla chiusura della stagione. Spicca la presenza di alcuni giocatori a cui il vincolo contrattuale scadrà a giugno. Ci riferiamo a Salvatore Monaco, Nicola Dalmonte, Dario Del Fabro, Andrea De Paoli, Alessandro Farroni, Francesco De Rose e Roberto Inglese.

Nel caso degli ultimi tre, come già ricordato poco tempo fa, contratto in scadenza ma nei termini dell’accordo è prevista un’opzione per il rinnovo esercitabile. Monaco, invece, è fuori lista mentre Dalmonte è giunto a Catania in prestito secco, Del Fabro e De Paoli sono approdati sotto l’Etna a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore della società rossazzurra rispettivamente via Arezzo e Giugliano. Questa la situazione contrattuale della rosa del Catania 2024/25, ruolo per ruolo:

Portieri

Andrea Dini – [contratto fino al 2026]

Klavs Bethers – [contratto fino al 2026]

Alessandro Farroni – [contratto fino al 2025 con opzione]

Difensori

Armando Anastasio – [contratto fino al 2027]

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 2026 con opzione]

Andrea Allegretto – [contratto fino al 2026]

Dario Del Fabro – [contratto fino al 2025 – diritto di riscatto]

Ertijon Gega – [contratto fino al 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 2026]

Salvatore Monaco – [contratto fino al 2025]

Centrocampisti

Davide Guglielmotti – [contratto fino al 2027]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 2026]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 2026]

Alessandro Quaini – [contratto fino al 2026]

Francesco De Rose – [contratto fino al 2025 con opzione]

Gregorio Luperini – [contratto fino al 2027]

Giulio Frisenna – [contratto fino al 2027]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 2026]

Stefano Sturaro – [contratto fino al 2026]

Attaccanti

Roberto Inglese – [contratto fino al 2025 con opzione]

Andrea De Paoli – [contratto fino al 2025 – diritto di riscatto]

Nicola Dalmonte – [contratto fino al 2025 – diritto di riscatto]

Matteo Stoppa – [contratto fino al 2027]

Adriano Montalto – [contratto fino al 2026]

