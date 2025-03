QUI CATANIA: si rivede Faggiano alla ripresa degli allenamenti

Lieta notizia in casa Catania. Nei giorni scorsi è tornato in città dopo un periodo di convalescenza, nelle ultime ore la società rossazzurra ha diffuso un filmato in cui il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è presente alla ripresa degli allenamenti in sede.

Gradito ritorno, quello del dirigente pugliese che spesso nel corso della stagione per motivi di salute non è potuto essere regolarmente operativo. Faggiano ha assistito al lavoro della squadra di Mimmo Toscano al Cibalino, in preparazione della prossima sfida a Messina. Lo ha fatto insieme con il vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella. La preparazione proseguirà da mercoledì a sabato con quattro sedute mattutine consecutive.

VIDEO: Catania, ripresa allenamenti

