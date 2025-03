QUI CATANIA: si va verso il recupero di Anastasio e forse qualche altra pedina

Detto di Stoppa che rientra dalla squalifica, mister Domenico Toscano dovrebbe riavere a disposizione per il match di domenica sera a Messina il mancino Armando Anastasio, il quale ha saltato a scopo precauzionale la trasferta di Latina dopo avere stretto i denti giocando dal 1′ in occasione della precedente gara con il Foggia malgrado fosse reduce da un infortunio e pochi giorni di allenamento.

Anastasio avrà una settimana piena per ristabilirsi fisicamente e assicurare al tecnico ex Cesena una soluzione aggiuntiva. Toscano, però, si augura di aggiungere anche qualche altra pedina in vista di Messina. Recuperando, magari, almeno uno tra Dalmonte, Celli e Di Tacchio. Nel frattempo si segnala che il Catania ha ripreso ad allenarsi già ieri, in terra laziale. Oggi riposo, da martedì pomeriggio preparazione in sede del confronto esterno con il Messina.

