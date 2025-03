QUI CATANIA: torna a disposizione Montalto

Mister Domenico Toscano, alla vigilia di Trapani-Catania, ha preannunciato in conferenza stampa il ritorno a disposizione di Adriano Montalto. L’esperto attaccante ex Casertana, fermato nel riscaldamento pre gara domenica scorsa da una lombalgia acuta, ha recuperato in vista del confronto con il Trapani. Diversamente da Dalmonte che, dunque, salterà anche la sfida del “Provinciale”. Confermate inoltre le assenze di Guglielmotti, Luperini, Inglese e Bethers. Su quest’ultimo, Toscano ha precisato che sta svolgendo lavoro tecnico con il preparatore dei portieri, ritenendo che sia prossimo al rientro in gruppo.

